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 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

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15:46   16 Июня 2018
Весь мир
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Власти Бельгии повысили выплаты пострадавшим при теракте в Брюсселе

Власти Бельгии повысили выплаты пострадавшим при теракте в Брюсселе

Госкомиссия по оказанию помощи пострадавшим при теракте 22 марта 2016 года в Брюсселе решила выплачивать им аванс в 125 тысяч евро вместо нынешних 30 тысяч.

Об этом проинформировал министр юстиции Бельгии Кун Гинс. Выплаты будут осуществляться без учета наличия или отсутствия страховки, уточнил он в эфире местных СМИ.

Также министр отметил, что пострадавшим при теракте предоставят возможность получить от государства компенсацию на расходы на адвоката в размере до 12 тысяч евро.

Также бельгийские власти приняли решение дать пострадавшим в результате брюссельского теракта иностранным гражданам "статус национальной солидарности". Это позволит им получить пособия, аналогичные тем, что предоставляют лицам, пострадавшим во Второй мировой войне.

Власти Бельгии повысили выплаты пострадавшим при теракте в Брюсселе

Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел в метро на станции "Мальбек". Жертвами атаки террористов стали 32 человека, еще 340 были ранены. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России Верховным судом).

Власти оплачивают пострадавшим медицинские расходы и платят пенсии в зависимости от степени инвалидности. В том случае, когда человек не способен вернуться к обычной жизнедеятельности, власти выделяют пособие в размере 20 тысяч евро в год. Данная система не работает в отношении пострадавших при теракте иностранцев.

Власти Бельгии повысили выплаты пострадавшим при теракте в Брюсселе

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Автор: Ольга Шпакова
#бельгия #теракт #брюссель #общество #весь мир #выплаты #пособия
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