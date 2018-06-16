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 В результате взрыва в клубе в Каракасе погибли 17 человек

В результате взрыва в клубе в Каракасе погибли 17 человек
Такси въехало в толпу пешеходов в центре Москвы

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 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

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Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Афинах

 В результате взрыва в клубе в Каракасе погибли 17 человек

В результате взрыва в клубе в Каракасе погибли 17 человек
15:55   16 Июня 2018
Весь мир
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В результате взрыва в клубе в Каракасе погибли 17 человек

В результате взрыва в клубе в Каракасе погибли 17 человек

Как минимум 17 человек стали жертвами взрыва гранаты со слезоточивым газом в одном из ночных клубов в Каракасе.

Об этом в субботу сообщает издание El Nacional. Отмечается, что взрыв прогремел в клубе Los Cotorros. Двое молодых людей повздорили, в результате один из них бросил гранату с газом в толпе. Вскоре 17 человек задохнулись от газа. Остальных посетителей клуба госпитализировали. 

Министр внутренних дел Каракаса Нестор Ревероль, на заявление которого ссылается телеканал Venezolana de Television, подтвердил смерть 17 человек. Отмечается, что восемь из них несовершеннолетние. Пострадавших, согласно его данным, пятеро. Министр добавил, что в клубе проходила вечеринка студентов.

По словам главы МВД, семь человек в связи с инцидентом уже задержаны. Сейчас проводится расследование.

 

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Автор: Алла Ларионова
#взрыв #чп #общество #весь мир #каракас
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