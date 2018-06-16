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15:17   16 Июня 2018
Россия
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Аргентина сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018

Аргентина сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Исландии сыграли на стадионе "Спартак" в Тушино.

Так выглядела раздевалка исландцев.

 

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол забил нападающий аргентинцев Серхио Агуэро на 19-й минуте игры.

 

Исландцы сравняли счет благодаря форварду Альфреду Финнбогасону. В конце встречи у сборной Аргентины был шанс вырваться вперед, однако Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

Во втором туре аргентинцы встретится с Хорватией 21 июня в Нижнем Новгороде. Исландия проведет матч с Нигерией 22 июня в Волгограде.

Ранее в субботу состоялся матч между сборными Франции и Австралии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Франции.

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Автор: Ольга Шпакова
#спорт #исландия #чм #аргентина #чм 2018 #чм - 2018
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