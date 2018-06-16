Аргентина сыграла вничью с Исландией на ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Исландии сыграли на стадионе "Спартак" в Тушино.

Так выглядела раздевалка исландцев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол забил нападающий аргентинцев Серхио Агуэро на 19-й минуте игры.

#ARGISL: Серхио Агуэро забил свой первый в карьере мяч в рамках Чемпионата мира FIFA???? До этого нападающий не мог поразить ворота соперников на протяжении 8 игр турнира#ЧМ2018 pic.twitter.com/WWdj6umc8f — Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) June 16, 2018

Исландцы сравняли счет благодаря форварду Альфреду Финнбогасону. В конце встречи у сборной Аргентины был шанс вырваться вперед, однако Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

Во втором туре аргентинцы встретится с Хорватией 21 июня в Нижнем Новгороде. Исландия проведет матч с Нигерией 22 июня в Волгограде.

Ранее в субботу состоялся матч между сборными Франции и Австралии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Франции.