Проект о повышении НДС в России направили в профильный комитет ГД

Проект закона о повышении НДС до 20% перенаправили в комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам.

Соответствующая информация появилась в субботу в профильной базе данных нижней палаты парламента. Проект закона предполагает повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%. Кроме того, документ подразумевает установку тарифа страховых взносов в пенсионный фонд на уровне 22%. При этом предлагается сохранить льготы на социально значимые товары.

Согласно данным российского Минфина, в минувшем году федеральная казна собрала 5,1 триллиона рублей НДС, что составило 34% всех доходов бюджета. В текущем году правительство РФ рассчитывает собрать с помощью НДС на российские и зарубежные товары и услуги почти 5,8 триллиона рублей.