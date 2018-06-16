Индия повысит пошлины на 30 американских товаров

Индия приняла решение повысить импортные пошлины на 30 товаров из Америки.

Это стало ответом на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий, пишет Indian Express. Всемирная торговая организация уже получила от Нью-Дели список товаров, на которые возрастут пошлины.

Отмечается что на ряд изделий из металлов, часть сельхозпродукции, на некоторые мотоциклы и другие товары пошлины будут увеличены на 50 процентов. СМИ отмечает, что в общей сложности Индия рассчитывает получить от ответных экономических мер около 239 миллионов долларов.

Индийский министр торговли и промышленности Суреш Прабху заявил РИА Новости, что санкционная политика не дает желаемых результатов и плохо отражается на глобальной экономике. Он выразил мнение, что такие односторонние действия вредят большинству стран, так как подрывают систему торговли.

Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия в марте. Отсрочку получили страны ЕС, Мексика и Канада - на них решение распространилось 1 июня.