Индия повысит пошлины на 30 американских товаров
Индия приняла решение повысить импортные пошлины на 30 товаров из Америки.
Это стало ответом на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий, пишет Indian Express. Всемирная торговая организация уже получила от Нью-Дели список товаров, на которые возрастут пошлины.
Отмечается что на ряд изделий из металлов, часть сельхозпродукции, на некоторые мотоциклы и другие товары пошлины будут увеличены на 50 процентов. СМИ отмечает, что в общей сложности Индия рассчитывает получить от ответных экономических мер около 239 миллионов долларов.
Индийский министр торговли и промышленности Суреш Прабху заявил РИА Новости, что санкционная политика не дает желаемых результатов и плохо отражается на глобальной экономике. Он выразил мнение, что такие односторонние действия вредят большинству стран, так как подрывают систему торговли.
Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия в марте. Отсрочку получили страны ЕС, Мексика и Канада - на них решение распространилось 1 июня.
India notified World Trade Organisation of its decision to suspend concessions to US on 30 products, after safeguard measures imposed by US on imports of certain articles. India clarified that suspension of concessions shall be equal to amount of trade affected by US’ measures. pic.twitter.com/SAyY6HWYsf— ANI (@ANI) June 16, 2018