Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек

Количество жертв среди злоумышленников и гражданских лиц в результате взрыва, который проигремел на празднике в честь окончания Рамадана на востоке Афганистана в субботу, увеличилось до 17.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на слова местного чиновника. Ранее сообщалось о 10 жертвах взрыва.

Напомним, трагедия произошла на востоке провинции Нангархар, где местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам. Как заявил представитель губернатора провинции, предположительно, в одном из припаркованных неподалеку автомобилей случайно разорвалась ракета.