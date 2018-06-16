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 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
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 Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек

Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек
17:49   16 Июня 2018
Весь мир
58

Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Талибы и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам на востоке провинции Нангархар. Предположительно, в машине талибов случайно разорвалась ракета.

Предварительно, погибли десять человек. Министр внутренних дел  Афганистана Ваис Ахмад Бармак встречался с несколькими членами движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) после заявлений о соблюдении перемирия с талибами. Афганский лидер Ашраф Гани объявлял о временном перемирии в честь окончания Рамадана и праздника Ураза-Байрам до 19 июня.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#взрыв #афганистан #нангархар
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