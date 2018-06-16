Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Талибы и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам на востоке провинции Нангархар. Предположительно, в машине талибов случайно разорвалась ракета.

Предварительно, погибли десять человек. Министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встречался с несколькими членами движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) после заявлений о соблюдении перемирия с талибами. Афганский лидер Ашраф Гани объявлял о временном перемирии в честь окончания Рамадана и праздника Ураза-Байрам до 19 июня.