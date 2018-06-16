Мы в соц.сетях:
Проект о повышении НДС в России направили в профильный комитет ГД

Проект о повышении НДС в России направили в профильный комитет ГД

 Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
Индия повысит пошлины на 30 американских товаров

Индия повысит пошлины на 30 американских товаров

 Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек

Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек
Проект о повышении НДС в России направили в профильный комитет ГД

Проект о повышении НДС в России направили в профильный комитет ГД

 Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
Индия повысит пошлины на 30 американских товаров

Индия повысит пошлины на 30 американских товаров

 Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек

Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 17 человек
17:16   16 Июня 2018
Россия
57

Россельхознадзор разрешил поставки молока еще трем белорусским предприятиям

Россельхознадзор разрешил поставки молока еще трем белорусским предприятиям

Россельхознадзор разрешил еще трем белорусским предприятиям с 17 июня поставлять в Россию молочную продукцию.

Ведомство уточнило, что это "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат, а также Лидской молочно-консервный комбинат.

6 июня данное российское ведомство ввело запрет на поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 литра из-за того, что республика поставляла небезопасную продукцию.

9 июня стороны согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на текущий год. С 11 июня Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию молочной продукции с трех белорусских предприятий. Таким образом, сейчас ввозить в Россию молочную продукцию в таре объемом более 2,5 литра могут шесть предприятий республики.

Как подчеркнули в ведомстве, все поставки молочной продукции данных предприятий будут тщательно проверяться и контролироваться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #белоруссия #поставки #россельхознадзор #молоко
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
5860
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
119
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
136
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
92
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

 Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции