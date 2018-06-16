Россельхознадзор разрешил поставки молока еще трем белорусским предприятиям

Россельхознадзор разрешил еще трем белорусским предприятиям с 17 июня поставлять в Россию молочную продукцию.

Ведомство уточнило, что это "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат, а также Лидской молочно-консервный комбинат.

6 июня данное российское ведомство ввело запрет на поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 литра из-за того, что республика поставляла небезопасную продукцию.

9 июня стороны согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на текущий год. С 11 июня Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию молочной продукции с трех белорусских предприятий. Таким образом, сейчас ввозить в Россию молочную продукцию в таре объемом более 2,5 литра могут шесть предприятий республики.

Как подчеркнули в ведомстве, все поставки молочной продукции данных предприятий будут тщательно проверяться и контролироваться.