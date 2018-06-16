Премьер-министр Греции поддержал позицию Меркель по миграционной политике

Греческий политик Алексис Ципрас положительно высказался по поводу проевропейской миграционной политики канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, Меркель раскритиковали на родине за «политику открытых дверей». В условиях миграционного кризиса канцлер попыталась действовать проевропейски, отметил Ципрас.

«Это было непросто», — подчеркнул премьер-министр Греции.

Ципрас объяснил, что за важные решения приходится платить «очень высокую политическую цену». Меркель поставила на кон «свой политический капитал» во благо жителей Германии. Греция непросто справляется с наплывом беженцев, только на материковой части страны их около 50 тысяч.

Ципрас добавил, что правительство стабилизирует положение дел, но миграционный кризис, вызванный войнами и экономическими проблемами в Африке и на Ближнем Востоке, — не временное явление. Поэтому Европа должна бороться с первопричиной, а не последствиями.