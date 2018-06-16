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 Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

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17:32   16 Июня 2018
Россия
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Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

Российский глава Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, поздравив ее с 55-летием одиночного полета в космос.

Соответствующее сообщение появилось в субботу на официальном сайте Кремля. В ходе встречи политик подчеркнул, что Терешкова по-прежнему остается единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил одиночный полет. Все остальные женщины летали в космос в составе экипажа, напомнил Путин.

Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он продлился почти трое суток.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #поздравление #космонавт #терешкова
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