Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

Российский глава Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, поздравив ее с 55-летием одиночного полета в космос.

Соответствующее сообщение появилось в субботу на официальном сайте Кремля. В ходе встречи политик подчеркнул, что Терешкова по-прежнему остается единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил одиночный полет. Все остальные женщины летали в космос в составе экипажа, напомнил Путин.

Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он продлился почти трое суток.