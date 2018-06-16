Президент Швейцарии посетил тренировку сборной накануне матча ЧМ с бразильцами

Президент Швейцарии Ален Берсе побывал на тренировке национальной команды на стадионе "Ростов-Арена" за день до стартового матча на турнире со сборной Бразилии.

Об этом пишет ТАСС. Тренировка сборной Швейцарии стартовала в 15:30 (мск). В ней поучаствовали все игроки, которые были включены в заявку на чемпионат мира по футболу в России.

Матч между бразильской и швейцарской сборными будет первым, который состоится в Ростове-на-Дону. Игра запланирована на 17 июня, она начнется в 21:00 (мск). Главным арбитром матча будет мексиканский судья Сесар Рамос.

В группе Е сборная Швейцарии 22 июня сыграет с сербами в Калининграде, 27 июня с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде.

Открытие ЧМ состоялось 14 июня. Матчи продлятся до 15 июля в одиннадцати городах Российской Федерации.

Ранее в субботу в Казани состоялся матч между сборными Франции и Австралии. Он завершился со счетом 2:1 в пользу французов. Также игра была примечательна тем, что судья Андрес Кунья использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR) для просмотра одного из моментов матча, после чего назначил пенальти в ворота австралийцев, который был реализован Антуаном Гризманном.