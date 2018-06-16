Пентагон признал превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk

Американские вертолеты UH-60 A+ Black Hawk менее эффективны, чем российские Ми-17, указывается в докладе генерального инспектора Пентагона.

Об этом пишет The Drive. Документ был составлен на фоне планируемого замещения Ми-17 на Black Hawk в Афганистане.

Подчеркивается, что у Ми-17 грузоподъемность больше в два раза, чем у вертолета США. использование UH-60A + Black Hawk может сказаться на числе проводимых операций в Афганистане, отмечается в докладе. Также Пентагон отметил, что Ми-17 могут летать на больших высотах и применяться в отдаленных районах Афганистана, куда не смогут попасть американские вертолеты.

В феврале СМИ писали, что Вашингтон намерен заменить в этом регионе российские вертолеты Ми-17 на американские Black Hawk. В 2018 году планировалось выделить на эти цели более 700 миллионов долларов.