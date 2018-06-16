Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

К линии соприкосновения в Донбассе прибыли американские инструкторы, чтобы подготовить снайперские пары с военными из 72 бригады ВС Украины, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги. Солдаты ВС США инструктируют украинских военных и проводят занятия по военной медицине. Первый батальон 72 бригады ВСУ намерены обстрелять Донбасс, чтоб спровоцировать ЛНР на ответные действия и дискредитировать республику в глазах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международной общественности, подчеркнул Марочко.

«Полковник Татусь готовит провокацию в районе Светлодарской дуги», — сказал офпред ЛНР.

По информации Народной милиции, украинские силовики в районе населенного пункта Луганское проводят инженерно-саперные работы в рамках подготовки к провокации. Самолеты ВСУ пролетают в районах населенных пунктов Трехизбенка, Смелое, Хорошее и Донецкий.