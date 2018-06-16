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Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

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 Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба
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15:58   16 Июня 2018
Россия
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Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Сергей Собянин, выдвинувший свою кандидатуру на выборах столичного мэра, посетил свой избирательный штаб.

Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своей речи он отметил сложность специфики работы штаба, подчеркнув, что важно собрать не только 36 тысяч подписей, но и наказы, проблемы, требования Москвы. Новый план действий будет опираться на пожелании москвичей, подчеркнул Собянин.

Он также выразил благодарность волонтерам.

Выборы столичного мэра назначены на 9 сентября. Мосгоризбирком начал принимать документы для выдвижения кандидатов 4 июня. 15 человек уже сделали это. Сам действующий градоначальник подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы 8 июня.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #собянин #политика #мэр #выборы мэра москвы
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