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Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

 Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба
Порошенко пригласил Макрона на Украину

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 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

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16:09   16 Июня 2018
Россия
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Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

Партия Роста выдвинула бывшего депутата Госдумы РФ Бориса Надеждина в качестве кандидата на должность губернатора Московской области.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии. Отмечается, что кандидата выбрали по результатам тайного голосования, которое прошло на общем собрании подмосковного регионального отделения 16 июня. 

Как заметили в пресс-службе, одной из главных задач своего участия в предстоящей кампании экс-парламентарий ставит подтверждение статуса партии. Он также поблагодарил членов партии за доверие.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #партия роста #подмоковье
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