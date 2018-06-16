Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

Партия Роста выдвинула бывшего депутата Госдумы РФ Бориса Надеждина в качестве кандидата на должность губернатора Московской области.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии. Отмечается, что кандидата выбрали по результатам тайного голосования, которое прошло на общем собрании подмосковного регионального отделения 16 июня.

Как заметили в пресс-службе, одной из главных задач своего участия в предстоящей кампании экс-парламентарий ставит подтверждение статуса партии. Он также поблагодарил членов партии за доверие.