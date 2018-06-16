Сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 2:1

Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа на ЧМ-2018.

Встреча группы C, прошедшая 16 июня в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу французов. Мячи забили забили Антуан Гризманн (58-я минута, с пенальти) и Поль Погба (81). У австралийцев отличился Миле Единак (62, с пенальти).

На 55-й минуте матча судья Андрес Кунья использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR), после чего назначил пенальти в ворота австралийцев, который был реализован Гризманном.

В следующем матче 21 июня французские футболисты проведут встречу со сборной Перу. В этот же день сборная Австралии сыграет с датской командой.

Стоит отметить, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, выступившим на ЧМ.

Открытие Чемпионата мира состоялось 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Кубок представили чемпион мира в составе испанской сборной Икер Касильяс и модель Наталья Водянова.