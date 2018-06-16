Мы в соц.сетях:
Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

 Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
Пентагон признал превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk

Пентагон признал превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk

 Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека
Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

Партия Роста выдвинула кандидата на пост главы Московской области

 Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
Пентагон признал превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk

Пентагон признал превосходство российских Ми-17 над американскими Black Hawk

 Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека
15:15   16 Июня 2018
Россия
62

Сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 2:1

Сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 2:1

Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа на ЧМ-2018.

Встреча группы C, прошедшая 16 июня в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу французов. Мячи забили забили Антуан Гризманн (58-я минута, с пенальти) и Поль Погба (81). У австралийцев отличился Миле Единак (62, с пенальти).

На 55-й минуте матча судья Андрес Кунья использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR), после чего назначил пенальти в ворота австралийцев, который был реализован Гризманном.

В следующем матче 21 июня французские футболисты проведут встречу со сборной Перу. В этот же день сборная Австралии сыграет с датской командой.

Стоит отметить, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, выступившим на ЧМ.

Открытие Чемпионата мира состоялось 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Кубок представили чемпион мира в составе испанской сборной Икер Касильяс и модель Наталья Водянова.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#франция #австралия #казань #чм #матч #чм 2018 #чм - 2018 #казань арена
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
5299
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
112
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
130
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
86
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

 Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции