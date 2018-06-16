Блокировка Telegram двояко сказалась на мессенджере — эксперт

Блокировки Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций определенно дали свой эффект, считает глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, некоторые пользователи действительно отказались пользоваться мессенджером. Однако был и второй эффект — скрытый, рассказал Зыков ФБА «Экономика сегодня». Противостояние Роскомнадзора и мессенджера заинтересовало россиян, поэтому некоторые установили Telegram, «чтобы просто понять, вокруг чего сыр-бор». Людей заинтересовали каналы Telegram, но в основном россияне все равно пользуются Viber и WhatsApp, считает Зыков.

«Полностью Telegram свою аудиторию не потеряет, и костяк поклонников сохранится», — сказал глава АППСИМ.

Зыков добавил, что основатель мессенджера Павел Дуровв в свое время признавал — Telegram для «продвинутых людей». Поэтому массам из-за проблем с Роскомнадзором и блокировками мессенджер не интересен.