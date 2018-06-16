Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали
Пожарные локализовали крупный пожар в Школе искусств в шотландском Глазго.
Об этом сообщили в Пожарно-спасательной службе Шотландии. Возгорание в здании, где шли реставрационные работы, начался ночью.
К ликвидации пожара подключили порядка 120 пожарных. Огонь охватил учебный корпус Mackintosh building и перекинулся на соседнее здание - ночной клуб 02 ABC.
Сейчас тушением пожара занимаются около 50 пожарных. О пострадавших не сообщается, как и о причинах возникновения огня.
Пожар нанес зданию Школы и ночного клуба значительный ущерб. У клуба обвалилась крыша.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что власти помогут в ликвидации последствий пожара, указывается в заявлении на сайте правительства.
The Glasgow School of Art was a home away from home for 4 years and still such an important part of my life. To see this from my roof hurts. pic.twitter.com/hMmNjnEc35— Peter (@sw4nton) June 16, 2018