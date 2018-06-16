Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Пожарные локализовали крупный пожар в Школе искусств в шотландском Глазго.

Об этом сообщили в Пожарно-спасательной службе Шотландии. Возгорание в здании, где шли реставрационные работы, начался ночью.

К ликвидации пожара подключили порядка 120 пожарных. Огонь охватил учебный корпус Mackintosh building и перекинулся на соседнее здание - ночной клуб 02 ABC.

Сейчас тушением пожара занимаются около 50 пожарных. О пострадавших не сообщается, как и о причинах возникновения огня.

Пожар нанес зданию Школы и ночного клуба значительный ущерб. У клуба обвалилась крыша.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что власти помогут в ликвидации последствий пожара, указывается в заявлении на сайте правительства.