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 Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали
11:51   16 Июня 2018
Весь мир
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Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Пожарные локализовали крупный пожар в Школе искусств в шотландском Глазго.

Об этом сообщили в Пожарно-спасательной службе Шотландии. Возгорание в здании, где шли реставрационные работы, начался ночью.

К ликвидации пожара подключили порядка 120 пожарных. Огонь охватил учебный корпус Mackintosh building и перекинулся на соседнее здание - ночной клуб 02 ABC.

Сейчас тушением пожара занимаются около 50 пожарных. О пострадавших не сообщается, как и о причинах возникновения огня.

Пожар нанес зданию Школы и ночного клуба значительный ущерб. У клуба обвалилась крыша.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что власти помогут в ликвидации последствий пожара, указывается в заявлении на сайте правительства.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #происшествия #весь мир #глазго #шотландия
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