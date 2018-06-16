Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Вертолет со спасательной миссией летел из больницы города Куньминь в госпиталь города Аньнин.

Спасательный вертолет разбился в провинции Юньнань на юго-западе Китая. По информации первой народной больницы в Куньмине, вертолет исчез с радаров около девяти часов утра по местному времени. Обломки нашли через несколько часов в карьере в районе Сишань. Погибли три члена экипажа. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.