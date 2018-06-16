Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека
Вертолет со спасательной миссией летел из больницы города Куньминь в госпиталь города Аньнин.
Спасательный вертолет разбился в провинции Юньнань на юго-западе Китая. По информации первой народной больницы в Куньмине, вертолет исчез с радаров около девяти часов утра по местному времени. Обломки нашли через несколько часов в карьере в районе Сишань. Погибли три члена экипажа. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Tres personas mueren al estrellarse un helicóptero en Kunming, capital de la provincia suroccidental china de Yunnan https://t.co/TmEB4SXZQY pic.twitter.com/UTEBUljZzy— China Xinhua Español (@XHespanol) June 16, 2018