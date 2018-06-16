Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Впервые в истории чемпионатов мира судья воспользовался системой видеопомощи арбитру (VAR) на матче первого тура между сборными Франции и Австралии.

На 56-й минуте игры судья Андрес Кунья после контакта австралийского защитника Джоша Рисдона с Антуаном Гризманном не выявил нарушения. Во время следующей паузы он все же решил обратиться к видеоассистентам и посмотрел момент игры еще раз, после чего назначил пенальти. Пострадавший успешно его реализовал, в итоге счет стал равен 1:0 в пользу Франции.

Однако вскоре Миле Единак сравнял счет с пенальти. В настоящий момент счет 1:1.

????????#FRAAUS???????? 1:1 #ЧМ2018 Драма в Казани! Команды обменялись голами с пенальти: Антуан Гризманн???????? открыл счет, а Миле Йединак???????? сравнял. Что будет дальше? pic.twitter.com/iRvygE1vXv — Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) June 16, 2018

Напомним, матч проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».