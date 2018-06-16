Мы в соц.сетях:
Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

 ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране
Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

 Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали
Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

 ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране
Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

 Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали
14:41   16 Июня 2018
Россия
53

Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Впервые в истории чемпионатов мира судья воспользовался системой видеопомощи арбитру (VAR) на матче первого тура между сборными Франции и Австралии.

На 56-й минуте игры судья Андрес Кунья после контакта австралийского защитника Джоша Рисдона с Антуаном Гризманном не выявил нарушения. Во время следующей паузы он все же решил обратиться к видеоассистентам и посмотрел момент игры еще раз, после чего назначил пенальти. Пострадавший успешно его реализовал, в итоге счет стал равен  1:0 в пользу Франции.

Однако вскоре Миле Единак сравнял счет с пенальти. В настоящий момент счет 1:1.

 

Напомним, матч проходит в Казани на стадионе «Казань Арена».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#франция #австралия #казань #чм #чм 2018 #чм -2018 #казань арена
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
4557
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
99
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
125
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
84
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

 Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции