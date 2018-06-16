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 Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба
Порошенко пригласил Макрона на Украину

Порошенко пригласил Макрона на Украину

 Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР

Украинские силовики готовят провокации в районе Светлодарской дуги — ЛНР
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15:24   16 Июня 2018
Россия
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Сенатор о повышении пенсионного возраста в РФ: Это не шоковое решение вопроса

Сенатор о повышении пенсионного возраста в РФ: Это не шоковое решение вопроса

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о повышении пенсионного возраста в России.

В беседе с RT сенатор заявила, что рассматривать данный вопрос необходимо в первую очередь потому, что в РФ растет число пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения. По ее словам, если ситуация останется прежней, то в скором времени государство не сможет обеспечить выполнение социальных обязательств.

Соответствующее предложение правительства страны растянуто на определенный период, это не шоковое решение вопроса, отметила Бибикова. Она также напомнила, что проект закона уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #совфед #политика #повышение пенсионного возраста
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