Сенатор о повышении пенсионного возраста в РФ: Это не шоковое решение вопроса

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о повышении пенсионного возраста в России.

В беседе с RT сенатор заявила, что рассматривать данный вопрос необходимо в первую очередь потому, что в РФ растет число пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения. По ее словам, если ситуация останется прежней, то в скором времени государство не сможет обеспечить выполнение социальных обязательств.

Соответствующее предложение правительства страны растянуто на определенный период, это не шоковое решение вопроса, отметила Бибикова. Она также напомнила, что проект закона уже внесен на рассмотрение в Госдуму.