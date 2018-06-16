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11:16   16 Июня 2018
Россия
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Сборная Франции играет с Австралией на ЧМ-2018 в Казани

Сборная Франции играет с Австралией на ЧМ-2018 в Казани

Сборные Франции и Австралии сыграют в третий день чемпионата мира по футболу в России.

Встреча состоится в Казани на поле «Казань Арена». Озвучены стартовые составы команд. Французские болельщики переживали, что Килиан Мбаппе пропустит игру из-за травмы, однако он все же выйдет на поле.

 

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк для игры выбрал расстановку 4-3-3. Среди австралийцев для зрителей наиболее узнаваем 33-летний Майкл Йединак.

 

Аналогичную тактику выбрали и их соперники - французская команда.

 

Матч уже начался. Идет второй тайм, пока 0:0.

 

Ранее Берт Ван Марвейк отмечал, что 16 июня им предстоит сразиться с довольно сильной командой - одной из лучших, по его мнению.

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Автор: Ольга Шпакова
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