Сборная Франции играет с Австралией на ЧМ-2018 в Казани
Сборные Франции и Австралии сыграют в третий день чемпионата мира по футболу в России.
Встреча состоится в Казани на поле «Казань Арена». Озвучены стартовые составы команд. Французские болельщики переживали, что Килиан Мбаппе пропустит игру из-за травмы, однако он все же выйдет на поле.
Стартовые составы #FRA и #AUS!#FRAAUS #ЧМ2018? pic.twitter.com/uBiw90VdZ0— Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) June 16, 2018
Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк для игры выбрал расстановку 4-3-3. Среди австралийцев для зрителей наиболее узнаваем 33-летний Майкл Йединак.
Изучаем состав и расстановку сборной Австралии #AUS#ЧМ2018 #FRAAUS pic.twitter.com/wIUvNVZi9P— Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) June 16, 2018
Аналогичную тактику выбрали и их соперники - французская команда.
La composition de l'Equipe de France !! #FRAAUS pic.twitter.com/nvtRFIt355— Equipe de France (@equipedefrance) June 16, 2018
Матч уже начался. Идет второй тайм, пока 0:0.
Как вам матч? #FRAAUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/OGPjXrOhar— Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) June 16, 2018
Ранее Берт Ван Марвейк отмечал, что 16 июня им предстоит сразиться с довольно сильной командой - одной из лучших, по его мнению.