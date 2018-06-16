Сборная Франции играет с Австралией на ЧМ-2018 в Казани

Сборные Франции и Австралии сыграют в третий день чемпионата мира по футболу в России.

Встреча состоится в Казани на поле «Казань Арена». Озвучены стартовые составы команд. Французские болельщики переживали, что Килиан Мбаппе пропустит игру из-за травмы, однако он все же выйдет на поле.

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк для игры выбрал расстановку 4-3-3. Среди австралийцев для зрителей наиболее узнаваем 33-летний Майкл Йединак.

Аналогичную тактику выбрали и их соперники - французская команда.

La composition de l'Equipe de France !! #FRAAUS pic.twitter.com/nvtRFIt355 — Equipe de France (@equipedefrance) June 16, 2018