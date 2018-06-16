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 ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья
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14:24   16 Июня 2018
Россия
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ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула на должность губернатора Московской области заместителя председателя Московской областной думы Кирилла Жигарева.

Такое решение было принято в субботу в ходе конференции областного отделения партии. По информации РИА Новости, предвыборная программа кандидата будет представлена в течение ближайших двух недель.

В 2011 году Жигарева выбрали депутатом региональной думы пятого созыва, а в 2016 году он вошел в состав местного парламента шестого созыва. Сейчас член ЛДПР является членом Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, а также занимает пост заместителя председателя Мособлдумы и лидера фракции ЛДПР в парламенте.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #лдпр #политика #мособлдума #подмоковье #жигарев
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