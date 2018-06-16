ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула на должность губернатора Московской области заместителя председателя Московской областной думы Кирилла Жигарева.

Такое решение было принято в субботу в ходе конференции областного отделения партии. По информации РИА Новости, предвыборная программа кандидата будет представлена в течение ближайших двух недель.

В 2011 году Жигарева выбрали депутатом региональной думы пятого созыва, а в 2016 году он вошел в состав местного парламента шестого созыва. Сейчас член ЛДПР является членом Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, а также занимает пост заместителя председателя Мособлдумы и лидера фракции ЛДПР в парламенте.