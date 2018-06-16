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13:56   16 Июня 2018
Медиа
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СМИ показали фото с места ДТП в Боливии, где разбились 17 человек

СМИ показали фото с места ДТП в Боливии, где разбились 17 человек

Пассажирский автобус в Боливии врезался в скалу.

Инцидент унес жизни 17 человек, сообщает зарубежное издание Erbol. В происшествии также получили травмы 22 человека. СМИ показало фотокадры с места инцидента, на которых видно, как деформировался автобус после столкновения.

 

В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились около 50 человек. Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водитель не соблюдал скоростной режим.

Накануне крупное ДТП с микроавтобусом произошло в Саратовской области. Транспортное средство врезалось в легковушку. В аварии пострадали восемь человек. Известно, что среди получивших травмы пассажиров есть ребенок.

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Автор: Ольга Шпакова
#авария #дтп #происшествия #весь мир #боливия
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