СМИ показали фото с места ДТП в Боливии, где разбились 17 человек

Пассажирский автобус в Боливии врезался в скалу.

Инцидент унес жизни 17 человек, сообщает зарубежное издание Erbol. В происшествии также получили травмы 22 человека. СМИ показало фотокадры с места инцидента, на которых видно, как деформировался автобус после столкновения.

Sube a 17 cifra de muertos por accidente de flota Unificado https://t.co/eD1cFtyZSG vía @ErbolDigital — ERBOL (@ErbolDigital) June 15, 2018

В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились около 50 человек. Предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водитель не соблюдал скоростной режим.

Накануне крупное ДТП с микроавтобусом произошло в Саратовской области. Транспортное средство врезалось в легковушку. В аварии пострадали восемь человек. Известно, что среди получивших травмы пассажиров есть ребенок.