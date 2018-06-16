Депутаты ГД обсудят пенсионную реформу через месяц после регионов

Если Совет Государственной думы в понедельник, 18 июня, разошлет законопроект, сообщил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, комитет обсудит пенсионную реформу, но после регионов, передает РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин уточнял, что Совет Госдумы рассмотрит пенсионную реформу в понедельник, 18 июня, и планирует в этот жен день разослать документ региональным парламентам.

«Тогда после месячной рассылки будет обсуждение», — отметил Нилов.