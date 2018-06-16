Прощание с режиссером Говорухиным завершилось в Москве

Прощание с известным российским режиссером и политическим деятелем Станиславом Говорухиным завершилось в субботу в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с режиссером пришел российский глава Владимир Путин, который лично выразил соболезнования вдове режиссера. Кроме того, с Говорухиным церемонию прощания посетил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и многие другие.