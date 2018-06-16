Мы в соц.сетях:
Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

 ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране
Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

 Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали
Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

Систему видеопомощи арбитрам впервые применили на ЧМ-2018

 ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья

ЛДПР выдвинула Жигарева на пост главы Подмосковья
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране
Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

Спасательный вертолет разбился на юго-западе Китая, погибли три человека

 Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали

Крупный пожар в Школе искусств в Глазго локализовали
13:45   16 Июня 2018
Россия
50

Прощание с режиссером Говорухиным завершилось в Москве

Прощание с режиссером Говорухиным завершилось в Москве

Прощание с известным российским режиссером и политическим деятелем Станиславом Говорухиным завершилось в субботу в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости

Проститься с режиссером пришел российский глава Владимир Путин, который лично выразил соболезнования вдове режиссера. Кроме того, с Говорухиным церемонию прощания посетил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и многие другие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #общество #прощание #говорухин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
4557
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
99
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
125
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
84
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

 Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции