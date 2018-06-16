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13:40   16 Июня 2018
Россия
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Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

Полет в космос Валентины Терешковой еще никто не повторял - множество женщин были в космосе, однако никто не делал это в одиночку, заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

В Ярославской области 16 июня проходит праздник в честь 55-летия полета в космос Валентины Терешковой. Часть событий проходит в поселке Никульское, где она родилась.

В ходе своей речи Цаликов назвал Терешкову символом Советского Союза и Российской Федерации и отметил, что она является гордостью всех россиян.  Он напомнил, что Терешкова стала первым генералом в истории ВС России, что тоже является отдельным поводом для гордости.

От имени главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу Цаликов вручил Терешковой медаль "За укрепление боевого содружества".

Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом. Корабль «Восток-6» с ней на борту провел на околоземной орбите трое суток, после чего приземлился в Алтайском крае. Америке удалось отправить на орбиту женщину-астронавта только в 1983 году.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #минобороны #космос #общество #терешкова
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