Правительство внесло в ГД законопроект о повышении НДС до 20 процентов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проект закона о повышении налога на добавленную стоимость на два процента.

По информации правительства, базовая ставка НДС повысится с 18 процентов до 20 процентов. Совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снизится с 34 процентов до 30 процентов.

Законопроект предполагает, что изменить в федеральных законах тариф страховых взносов в ПФ в размере 22 процентов. Второй проект закона определит суммы страховых взносов, чтобы формировать пенсионные права при исчислении страхового взноса в фиксированном размере.