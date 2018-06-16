Правительство внесло в ГД законопроект о повышении НДС до 20 процентов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проект закона о повышении налога на добавленную стоимость на два процента.
По информации правительства, базовая ставка НДС повысится с 18 процентов до 20 процентов. Совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снизится с 34 процентов до 30 процентов.
Законопроект предполагает, что изменить в федеральных законах тариф страховых взносов в ПФ в размере 22 процентов. Второй проект закона определит суммы страховых взносов, чтобы формировать пенсионные права при исчислении страхового взноса в фиксированном размере.
На заседании правительства рассмотрены планируемые изменения в пенсионную систему. Подробности – на сайте правительства: https://t.co/MsVxSTNYKB— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 14, 2018