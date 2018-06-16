Скончался дирижер Геннадий Рождественский

Известный дирижер Геннадий Рождественский умер в возрасте 87 лет, сообщили на сайте Московской консерватории.

Информация о месте и времени прощания пока не указываются, их выложат позже.

Рождественский окончил Московскую консерваторию в 1954 году, но в качестве дирижера дебютировал на несколько лет раньше - в 54-м году под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица" в Большом театре.

Он также преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, среди его учеников такие знаменитые дирижеры как Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин и прочие. Также Рождественский стал автором ряда музыкальных сочинений, среди которых - "Заповедное слово русскому народу".

Покойный обладал множеством званий и наград, а также являлся героем Социалистического труда, народным артистом СССР, почетным членом Шведской королевской музыкальной академии и Английской королевской академии музыки.