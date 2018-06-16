Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики вынудили приземлиться частный самолет в зоне военной операции в Донбассе.

Происшествие случилось близ поселка поселка Раздольное в Донецкой области - данный район находится под контролем Киева. Как уточнили в пресс-центре Операции объединенных сил, Вооруженные силы Украины заметили легкомоторник Х-32 «Бекас» около 06.30 (мск), после чего данные передали в пункт управления противовоздушной обороны.

Как указал пресс-центр в Facebook, силовики вынудили самолет сесть. Выяснилось, что в самолете находились два украинца, ни один из них не обладал разрешением на осуществление полетов.

После того, как самолет сел, нарушителей передали в отдел Национальной полиции Украины. Полиция решает вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее сообщалось, что ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщили в ДНР, из-за обстрела силовиков пострадало несколько человек. В Зайцево была ранена женщина, в поселке Новая Таврия от минометного обстрела пострадал мужчина.