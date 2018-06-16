Мы в соц.сетях:
Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

 Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму

Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране
Суд Калифорнии вернул пациентам право на эвтаназию

Суд Калифорнии вернул пациентам право на эвтаназию

 Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки
Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

Минобороны напомнило об уникальном полете Валентины Терешковой

 Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму

Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму
Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

 Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране
Суд Калифорнии вернул пациентам право на эвтаназию

Суд Калифорнии вернул пациентам право на эвтаназию

 Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки
12:50   16 Июня 2018
Ближнее зарубежье
54

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики заставили приземлиться самолет в Донбассе

Украинские силовики вынудили приземлиться частный самолет в зоне военной операции в Донбассе.

Происшествие случилось близ поселка поселка Раздольное в Донецкой области - данный район находится под контролем Киева. Как уточнили в пресс-центре Операции объединенных сил, Вооруженные силы Украины заметили легкомоторник Х-32 «Бекас» около 06.30 (мск), после чего данные передали в пункт управления противовоздушной обороны.

Как указал пресс-центр в Facebook, силовики вынудили самолет сесть. Выяснилось, что в самолете находились два украинца, ни один из них не обладал разрешением на осуществление полетов.

После того, как самолет сел, нарушителей передали в отдел Национальной полиции Украины. Полиция решает вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее сообщалось, что ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщили в ДНР, из-за обстрела силовиков пострадало несколько человек. В Зайцево была ранена женщина, в поселке Новая Таврия от минометного обстрела пострадал мужчина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#донбасс #украина #всу #самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй
Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.
10:46   16 Июня 2018
3725
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

17:43   15 Июня 2018
93
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
113
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
81
Самое читаемое
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

Пушков поправил Трампа: Киевский режим, а не Обама «потерял» Крым

 Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

Трамп согласился подписать один из двух законов по иммиграции

 Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США

Россия на половину сократила свои вложения в казначейские бумаги США