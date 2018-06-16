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12:58   16 Июня 2018
Россия
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Тысячу рублей прибавят к пенсии в 2019 году — Голикова

Тысячу рублей прибавят к пенсии в 2019 году — Голикова

Пакет реформ, предложенных правительством, поможет эту меру осуществить, добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, прогноз социально-экономического развития предполагает, что в 2019 году пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей. Прибавка к пенсии зависит от стажа и размера страховых взносов, уточнила заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики.

«Пенсионеры получат по 12 тысяч в год в 2019 году», — сказала Голикова.

В четверг, 14 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и восемь для женщин. В субботу, 16 июня, правительство внесло законопроект в ГД. Согласно документу, реформа начнется в 2019 году и продлится до 2028 для мужчин и 2034 для женщин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пенсия #общество #голикова #прибавка
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