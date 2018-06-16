Суд Калифорнии вернул пациентам право на эвтаназию

Апелляционный суд Калифорнии в Америке восстановил закон, который разрешает прибегать к эвтаназии смертельно больным.

Об этом проинформировало издание Los Angeles Times. Закон разрешает пациентам, которым осталось жить около 6 месяцев, принимать смертельные препараты.

В мае текущего года судья Высшего суда округа Риверсайд Даниэль Оттолия постановил, что закон не соответствует конституции.

По словам генерального прокурора Калифорнии Ксавьера Бесерра, закон помогает некоторым калифорнийским пациентам, их семьям и врачам. Те, кто не согласны с введением закона, могут подать петицию до 2 июля, отмечается в зарубежном СМИ.

Эвтаназия является легализованной процедурой в ряде американских штатов: Вашингтон, Орегон, Калифорния, Вермонт, Монтана, Колорадо и Гавайи.