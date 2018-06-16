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13:35   16 Июня 2018
Россия
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Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму

Законопроект о пенсионной реформе внесли в Госдуму

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проекта закона об изменениях в пенсионной системе страны.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Документ предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Как ранее отметил Медведев, реформа стартует в 2019 и будет поэтапной: достичь прописанного в проекте закона пенсионного возраста предполагается лишь в 2028 году — для мужчин, а для женщин — в 2034 году.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут рассмотреть документ еще до конца весенней сессии, но торопиться и нарушать регламент ГД не собирается.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #правительство #пенсинная реформа
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