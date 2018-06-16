Топилин назвал сроки внесения законопроекта о пенсионной реформе в ГД

Пакет предложений российского правительства по налоговой и пенсионной реформам внесут в ГД сразу после рассмотрения документа на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, главное — зафиксировать эту процедуру. Российская трехсторонняя комиссия рассмотрит пакет документов, согласно законодательству и генеральному соглашению. После документ внесут в Госдуму.

«И сразу внесем», — заключил глава Минтруда РФ.