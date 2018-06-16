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Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

 Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Украинские силовики ранили женщину в Зайцево

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11:58   16 Июня 2018
Россия
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Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

Уполномоченный по правам человека в РФ с представителем украинского консульства встретилась с фигурантом «дела диверсантов» Дмитрием Штыбликовым.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и исполняющий обязанности консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетили находящегося в Омске под стражей украинца Штыбликова. Москалькова обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медпомощи.

Российский лидер Владимир Путин договорился с украинским коллегой Петром Порошенко, что уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных. Омбудсмены РФ и Украины обменялись списками из 34 человек. В Россию прилетела уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #москалькова #штыбликов
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