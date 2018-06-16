Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске
Уполномоченный по правам человека в РФ с представителем украинского консульства встретилась с фигурантом «дела диверсантов» Дмитрием Штыбликовым.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и исполняющий обязанности консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетили находящегося в Омске под стражей украинца Штыбликова. Москалькова обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медпомощи.
Российский лидер Владимир Путин договорился с украинским коллегой Петром Порошенко, что уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных. Омбудсмены РФ и Украины обменялись списками из 34 человек. В Россию прилетела уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки. З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!— Петро Порошенко (@poroshenko) June 13, 2018