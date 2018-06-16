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12:23   16 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Комитет конгресса Соединенных Штатов предлагает увеличить помощь Украине в 2019 году на более чем 70 миллионов долларов, чем было выделено в текущем.

Как отмечается в пресс-службе украинского посольства в Америке, комитет по вопросам ассигнований палаты утвердил проект о выделении Украине 250 миллионов долларов. Как говорится в Facebook, эта сумма на 50 миллионов долларов превышает сумму, выделенную на 2018 год.

Совокупный объем средств, которые США могут выделить Украине в 2019 году, составляет 691 миллион долларов.

Законопроект должен получить одобрение палаты представителей, сената, а также быть заверенным подписью американского президента.

Украинское посольство заявило о планах США увеличить помощь стране

Ранее сообщалось, что Америка планирует заняться с Украиной совместным производством боевого модуля.

Производство хотят наладить на одном из предприятий «Укроборонпрома». Ожидается, что боевой модуль поступит на вооружение ВС Украины а также будет поставляться в третьи страны.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #украина #политика #весь мир
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