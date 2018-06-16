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Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

Омбудсмен РФ Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

 Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Украинские силовики ранили женщину в Зайцево

Украинские силовики ранили женщину в Зайцево

 ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены
Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

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11:21   16 Июня 2018
Весь мир
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Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Обстановку в зонах деэскалации оценили как стабильную, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Российская сторона за сутки зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня. Турецкие представители случаи стрельбы не зафиксировали. По информации Минобороны, нарушили режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакии и Хама. 

Центр по примирению враждующих сторон провел 1838 гуманитарных акций. Доставил более двух тонн гуманитарного груза. Медицинскую помощь получили семь человек. За прошедшие сутки не подписывали соглашения о присоединении к перемирию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #турция #минобороны
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