Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Обстановку в зонах деэскалации оценили как стабильную, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Российская сторона за сутки зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня. Турецкие представители случаи стрельбы не зафиксировали. По информации Минобороны, нарушили режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакии и Хама.

Центр по примирению враждующих сторон провел 1838 гуманитарных акций. Доставил более двух тонн гуманитарного груза. Медицинскую помощь получили семь человек. За прошедшие сутки не подписывали соглашения о присоединении к перемирию.