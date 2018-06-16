Россия зафиксировала 18 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки
Обстановку в зонах деэскалации оценили как стабильную, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.
Российская сторона за сутки зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня. Турецкие представители случаи стрельбы не зафиксировали. По информации Минобороны, нарушили режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакии и Хама.
Центр по примирению враждующих сторон провел 1838 гуманитарных акций. Доставил более двух тонн гуманитарного груза. Медицинскую помощь получили семь человек. За прошедшие сутки не подписывали соглашения о присоединении к перемирию.
#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (16 июня 2018 г.) https://t.co/Yz9cnKuvAO pic.twitter.com/AIdIkg2Vpa— Минобороны России (@mod_russia) June 16, 2018