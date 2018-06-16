Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что регионы при формировании бюджетов на 2018 год не должны снижать уровень зарплат.

«Этого нельзя допустить», — сказал Владимир Владимирович.

По его словам, в нескольких субъектах это уже случилось. Путин напомнил, что уровень заработной платы в социальной сфере достигли при реализации майских указов 2012 года, поэтому его нельзя опускать при формировании бюджетов 2018-ого и последующих годов.

«Нужно делать все для того, чтобы идти вверх», — подчеркнул президент РФ.