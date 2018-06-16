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Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

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10:54   16 Июня 2018
Общество
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Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Путин призвал региональные власти не снижать зарплаты

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что регионы при формировании бюджетов на 2018 год не должны снижать уровень зарплат.

 

«Этого нельзя допустить», — сказал Владимир Владимирович.

По его словам, в нескольких субъектах это уже случилось. Путин напомнил, что уровень заработной платы в социальной сфере достигли при реализации майских указов 2012 года, поэтому его нельзя опускать при формировании бюджетов 2018-ого и последующих годов.

«Нужно делать все для того, чтобы идти вверх»,  — подчеркнул президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #кадыров #общество
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