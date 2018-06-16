Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

Буддийский монах на "мундиале". Украинские песни и "аргентинский карнавал" на Манежке.

Сегодня второй день чемпионата мира по футболу в России. Как и вчера, не долго думая, чем себя занять в такой теплый и солнечный день, я устремился в центр столицы. Скажу сразу, что меня сразу поразило. Два дня и две такие большие разницы. Что было вчера. Главное, это широко раскрытые глаза «понаехавших» «агентов Путина», которые знакомились с городом и робко осматривались по сторонам. Сегодня... они уже хозяева российской столицы. Как минимум ее центра.

Это ощущение начинается сразу же, как выходишь на улицу со станции метро «Библиотека им. В.И. Ленина» и попадаешь в фанзону, расположенную над Охотным рядом.

Сотни болельщиков уютно расселись в МакДаке и KFC, а вдалеке слышны дудки и латиноамериканские напевы. Причем, латиноамериканцев так много и они так всех «подавляют», что невольно создается впечатление, что ты очутился где-то в Латинской Америке и тебе предстоит посмотреть финал Кубка Либертадорес. Но нет. Вот он вечный огонь и Жуков на коне, грозно осматривающий тяжелым взглядом Манежную площадь.

А буквально внизу плывет настоящее море флагов: перуанских, мексиканских, колумбийских и, конечно, аргентинских. Прохожу мимо, заворачиваю за станцию метро «Театральная» и по ступенькам поднимаюсь на Никольскую улицу и меня буквально вносит на «стадион». Слева раздаются звуки барабанов. Там болельщики сборной Аргентины уже обвешали своими плакатами дома, и в сотни горлянок поют энергичные футбольные песни. И невольно в так им танцуют все, перуанцы, колумбийцы и даже... бразильцы (я уже молчу о десятках русских девушек, которых буквально засасывают новые ритмы).

Не удивлюсь, если через пару недель они станут хитом московских кафе. Иду дальше до конца Никольской. Там телевизионщики устроили шоу на лучшую кричалку.

«Сражаются» перуанцы, колумбийцы и, конечно. аргентинцы. Все шумят, смеются, так как в конце концов побеждает дружба. Беру резко налево и вниз и через пару минут вижу просто фантастическую картину. Под звуки барабана идут аргентинские болельщики. Идут мимо буддийского монаха, который, кажется, единственный на весь центр Москвы смотрит на это зрелище с полностью умиротворенным и абсолютно спокойным лицом.

Он погружается в нирвану и первый вопрос, который возникает у меня в голове, «а что он тут делает»? Вопрос, как вы понимаете, так и остался без ответа, а я попадаю на Театральную площадь, где как раз со сцены слышу до боли родную ... украинскую песню... Это Московский казачий хор развлекает гостей столицы настоящими русскими песнями. А что вы смеетесь. Именно так следует из объявлений солистов.

Кстати, латиноамериканцы особо не разбираются, где русские, а где украинские песни. Как и многие москвичи, кстати (о чем чуть ниже). На самом деле русские песни по очереди чередуются с украинскими и вслед за «Любо братцы любо, любо братцы жить…» под восторженное одобрение публики десятки людей (в том числе и ваш покорный слуга) срывает голос на «Розпрягайтэ хлопцi коней…». Причем, рядом со мной припев восторженно подпевают вслед за солистами две москвички (судя по их разговору между собой после песни).

Да и Московские солисты халтурят и у них часто в словах проскакивают не украинские звуки, а чисто русские. Но мне кажется, эту особенность данной «русской песни» (как объявил вначале ведущий) заметил только я один и то только потому, что иногда бываю не к месту дотошным. По итогу и у меня и у всех окружающих на лицах написан полный восторг. А вечер (да, кстати, наступил уже вечер 18.00 по Московскому и Киевскому времени) перестает быть томным (если так можно то, что было до этого), так как к Театральной площади под звуки «там-тамов» подходит аргентинская колонна с Никольской (человек пятьсот только активных горланящих песни). Уже через пару минут вся Манежка уже принадлежит им.

Сотни телефонов начинают снимать это невиданное для площади зрелище, а ... все остальные (перуанцы, колумбийцы, марокканцы и редкие представители европейских футбольных народов) с завистью смотрят на то, как умеют отдыхать аргентинские фанаты. Их заразительные танцы втягивают все больше и больше людей, и кажется, что все это будет продолжаться всю ночь, до рассвета. На счет ночи не знаю.

Я уехал оттуда без десяти восемь, а аргентинцы продолжали, уже не помню какому кругу, петь свои песни и танцевать . В это время уже все кафешки вокруг полностью заполнились болельщиками, которые улыбаясь и обнимаясь друг с другом, иногда даже забывали забирать заказы на выдаче KFC. Вот таким мне запомнился второй день чемпионата мира по футболу в Москве.

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