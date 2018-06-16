Эксперты составили топ-10 самых опасных профессий в России

Более тысячи работников погибли на своих рабочих местах в 2017 году.

Опасной может быть как низкооплачиваемая, так и работа с большой зарплатой. Эксперты компании Adzuna составили и обнародовали рейтинг самых опасных профессий в Российской Федерации. Специалисты, взяв за основу статистические данные, выделили десять опасных специальностей.

На первом месте оказалась профессия рыбака - они часто тонут. Как оказалось, на сто тысяч рабочих коэффициент смертности равен 40,3%. Их труд оплачивается средне - около 34 тысяч рублей.

Втрое место рейтинга досталось строителям, которым часто приходится работать на высоте. Их заработная плата тоже в среднем составляет 35 тысяч рублей, а коэффициент смертности - 17,9%.

Третье место заняли водители. На сто тысяч профессионалов в этой сфере смертность составляет 17,3%. Заработок в среднем составляет 50 тысяч рублей.

Далее эксперты определили в список лесорубов, шахтеров, моряков, фермеров и пилотов. Примечательно, что труд последних оплачивается вполне достойно - их средняя заработная плата равна 360 тысячам рублей.

Также в рейтинге оказалась профессия мусорщика, что несколько неожиданно. Однако статистика говорит, что коэффициент смертности таких рабочих равен 8,4%.