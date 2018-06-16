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10:35   16 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинские силовики ранили женщину в Зайцево

Украинские силовики ранили женщину в Зайцево

ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня .

По информации ДНР в СЦКК, украинские силовики выпустили около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, обстреляли республику из гранатометов и боевых машин пехоты. Применили 137 боеприпасов.

По словам представителя ДНР в СЦКК, украинские силовики ранили женщину в Зайцево. В результате минометного обстрела пострадал мужчина в поселке Новая Таврия. Оба населенных пункта контролирует республика. В подконтрольном ДНР селе Коминтерново украинские силовики обстреляли дома, повредили дом культуры и линию электропередачи.

«В результате обстрела со стороны ВСУ получила ранения мирная жительница»,  — сказал представитель ДНР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #всу #днр #зайцево #сцкк
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