ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня .

По информации ДНР в СЦКК, украинские силовики выпустили около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, обстреляли республику из гранатометов и боевых машин пехоты. Применили 137 боеприпасов.

По словам представителя ДНР в СЦКК, украинские силовики ранили женщину в Зайцево. В результате минометного обстрела пострадал мужчина в поселке Новая Таврия. Оба населенных пункта контролирует республика. В подконтрольном ДНР селе Коминтерново украинские силовики обстреляли дома, повредили дом культуры и линию электропередачи.