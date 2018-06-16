Путин приехал проститься с Говорухиным

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, чтобы проститься с российским режиссером Станиславом Говорухиным.

Глава Российской Федерации возложил бордовые розы к гробу покойного. Также президент лично выразил соболезнования вдове Говорухина.

92-летний режиссер ушел из жизни после долгой болезни 14 июня. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Кортеж Путина промчался в сторону ХХС, где сегодня прощание с режиссёром Говорухиным pic.twitter.com/Uz7Ura5Zph — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2018

Глава российского государства в четверг направил соболезнования семье покойного. Путин и Говорухин были знакомы многие годы. Режиссер выступал доверенным лицом Путина на выборах президента, в том числе и в 2018 году. Также Говорухин был сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, которое появилось в поддержку Путина.

В телеграмме с соболезнованиями президент назвал Говорухина выдающимся актером и режиссером, волевой личностью, которая имела непререкаемый авторитет.