Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

Люди пришли к Преображенской церкви Храма Христа Спасителя попрощаться с российским режиссером Станиславом Говорухиным, скончавшимся в четверг, 14 июня.

Прощание началось в девять утра по московскому времени. В числе первых пришли депутаты Государственной думы и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. У гроба возложили венки от российского лидера Владимира Путина, администрации президента, Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Фонда кино.

Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 9:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 12:30. Отпевание начнется в Храме Христа Спасителя в 13:00. — Государственная Дума (@dumagovru) June 15, 2018

В час дня после церемонии прощания в храме Христа Спасителя начнется отпевание. Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.