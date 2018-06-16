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Путин приехал проститься с Говорухиным

Путин приехал проститься с Говорухиным

 Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

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9:58   16 Июня 2018
Общество
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Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

Люди пришли к Преображенской церкви Храма Христа Спасителя попрощаться с российским режиссером Станиславом Говорухиным, скончавшимся в четверг, 14 июня.

Прощание началось в девять утра по московскому времени. В числе первых пришли депутаты Государственной думы и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. У гроба возложили венки от российского лидера Владимира Путина, администрации президента, Минкультуры РФ, Союза кинематографистов, Фонда кино.

В час дня после церемонии прощания в храме Христа Спасителя начнется отпевание. Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #прощание #говорухин #новодевичье кладбище
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