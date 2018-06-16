Йеменские военные освободили от хуситов аэропорт в Ходейде

Войска президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией контролируют международный аэропорт йеменского города Ходейда.

Правительство Йемена заявляло о начале операции «Золотая победа». Политические и мирные средства не помогли, поэтому военные изгоняют из Ходейды хуситов, которые ввозят через порт горда «иранское оружие для убийства йеменцев».

«Силы армии, поддерживаемые силами сопротивления и арабской коалиции, освободили аэропорт Ходейды», — армия Йемена.