Йеменские военные освободили от хуситов аэропорт в Ходейде
Войска президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией контролируют международный аэропорт йеменского города Ходейда.
Правительство Йемена заявляло о начале операции «Золотая победа». Политические и мирные средства не помогли, поэтому военные изгоняют из Ходейды хуситов, которые ввозят через порт горда «иранское оружие для убийства йеменцев».
«Силы армии, поддерживаемые силами сопротивления и арабской коалиции, освободили аэропорт Ходейды», — армия Йемена.
عاجل قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار #الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة *المركز الإعلامي للقوات المسلحة— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 16, 2018