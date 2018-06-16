Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ

Секретарь парткома провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй на открытии Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества сообщил о готовности Китая превратить Харбинскую экономическую зону в место свободной торговли с РФ.

Китай выразил желание усилить сотрудничество с регионами Российской Федерации. По словам Чжан Цинвэя, за этот год уже достигли некоторых успехов в создании механизмов по трансграничным переводам наличных средств в нацвалютах двух государств, но помимо этого, есть все возможности для преобразования модели развития отношений сторон.

Форум проходит в Харбине (провинция Хэйлунцзян, граничащая с Россией) 16-17 июня. Одно из главных событий мероприятия — соглашение о создании управляющей компании первого Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда, которое подписали 16 июня.

Ранее глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что китайская и российская стороны продолжат совместную работу ради стабильности и вклада в развитие на планете.