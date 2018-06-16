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 Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ

Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ
Путин приехал проститься с Говорухиным

Путин приехал проститься с Говорухиным

 Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

Россияне прощаются с Говорухиным в Москве

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

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Йеменские военные освободили от хуситов аэропорт в Ходейде

Йеменские военные освободили от хуситов аэропорт в Ходейде

 Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ

Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ
9:21   16 Июня 2018
Весь мир
54

Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ

Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ

Секретарь парткома провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй на открытии Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества сообщил о готовности Китая превратить Харбинскую экономическую зону в место свободной торговли с РФ. 

Китай выразил желание усилить сотрудничество с регионами Российской Федерации. По словам Чжан Цинвэя, за этот год уже достигли некоторых успехов в создании механизмов по трансграничным переводам наличных средств в нацвалютах двух государств, но помимо этого, есть все возможности для преобразования модели развития отношений сторон.

Форум проходит в Харбине (провинция Хэйлунцзян, граничащая с Россией) 16-17 июня. Одно из главных событий мероприятия — соглашение о создании управляющей компании первого Российско-китайского юаневого инвестиционного фонда, которое подписали 16 июня.

Ранее глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что китайская и российская стороны продолжат совместную работу ради стабильности и вклада в развитие на планете.    

Харбинскую экономическую зону могут превратить в зону свободной торговли с РФ

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Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #китай #сотрудничество #весь мир #торговля #харбин
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