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Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

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5:49   16 Июня 2018
Весь мир
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Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

Kyodo сообщает, что 16 июня два японских F-15 чуть не столкнулись с пассажирским авиалайнером в аэропорту Наха, используемом гражданской авиацией и военными. Пилоты истребителей не услышали приказ, запрещавший выходить на взлетно-посадочную полосу. 

Один из F-15 оказался на полосе, когда на нее собирался приземлиться Bombardier с 85 пассажирами и членами экипажа. Диспетчер успел остановить посадку, когда пассажирский летательный аппарат был на высоте трех сотен метров. 

По данным агентства, военные воздушные судна летели на экстренный перехват неназванного зарубежного летательного аппарата, оказавшегося рядом с границей воздушного пространства Японии.

Накануне F-15 Соединенных Штатов упал в море возле Окинавы. Глава местного ведомства по обороне сообщил, в связи с этим событием американскому командованию нужно принять меры по предотвращению подобных происшествий.  

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #япония #самолет #ввс #общество #f-15
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