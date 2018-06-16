Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления

Канал NHK сообщил, что 16 июня в ночное время суток 71 человека, среди которых подростки, доставили в больницы из отеля в Киото (Япония) с признаками отравления. Люди жаловались на жар и тошноту.

В число пострадавших вошли ученики средней школы из префектуры Ибараки. Они находились в городе с экскурсией. Сообщают, что 19 детей все еще остаются в медучреждениях.

В отеле начали проверку. По предварительным данным, могло быть пищевое отравление. Состав меню проверили, побеседовали с поваром. Причины и обстоятельства выясняют специалисты. До выяснения ситуации применять ингредиенты, которые использовали для пятничного ужина, запретили.

Накануне также сообщили о том, что японский вулкан Сакурадзима выбросил столб дыма и пепла на высоту свыше четырех километров.

В свою очередь на Окинаву обрушился тайфун «Гаеми».