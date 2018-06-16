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 Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления

Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления
Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

 РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

 Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления

Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления
5:32   16 Июня 2018
Весь мир
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Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления

Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления

Канал NHK сообщил, что 16 июня в ночное время суток 71 человека, среди которых подростки, доставили в больницы из отеля в Киото (Япония) с признаками отравления. Люди жаловались на жар и тошноту.

В число пострадавших вошли ученики средней школы из префектуры Ибараки. Они находились в городе с экскурсией. Сообщают, что 19 детей все еще остаются в медучреждениях.

В отеле начали проверку. По предварительным данным, могло быть пищевое отравление. Состав меню проверили, побеседовали с поваром. Причины и обстоятельства выясняют специалисты. До выяснения ситуации применять ингредиенты, которые использовали для пятничного ужина, запретили.

Накануне также сообщили о том, что японский вулкан Сакурадзима выбросил столб дыма и пепла на высоту свыше четырех километров.

В свою очередь на Окинаву обрушился тайфун «Гаеми».

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #япония #отравление #общество #отель
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