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Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

 РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке
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Больше 70 человек доставили в больницу из японского отеля с признаками отравления
5:03   16 Июня 2018
Россия
45

Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

Региональный главк МЧС 16 июня сообщил, что спасатели с необходимой помощью прибыли в села Камчатки, которые оказались под угрозой подтопления. На сегодняшний день паводок угрожает сразу ряду населенных пунктов в Пенжинском районе.

Краевой вице-премьер Сергей Хабаров рассказал, что материальную помощь доставили в села Парень и Аянка. В первом подтопление происходит каждый год, спасатели готовы к разным вариантам развития ситуации.

Сообщают, что пик половодья в Пенжинском районе придется с 20 по 22 июня.

Ранее стало известно, что река Яна подтопила весь населенный пункт Усть-Янск. Пострадала и дизельная электростанция. Спасатели следили за ситуацией, помогали населению и проводили эвакуации.  

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Автор: Анастасия Аои
#мчс #россия #происшествия #паводок #общество #камчатка #хабаров
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