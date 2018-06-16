Экс-консультант ЕС Паоло фон Ширах заявил, что многие секторы экономики Соединенных Штатов пострадают от войны в торговой сфере с китайской стороной.

Ряд секторов может «свободнее вздохнуть» из-за того, что американские пошлины сдержат конкурентов из КНР, но негативное влияние высоких цен от повышенных импортных тарифов распространится по американской экономике на большинство секторов, считает эксперт. Такую информацию передает РИА «Новости».

Он также отметил, что список разногласий пополняется: к тем, что по Северной Корее и Южно-Китайскому морю добавляется торговый вопрос. Это может иметь негативные политические последствия для американо-китайских отношений.

Накануне Китай обнародовал перечень с 659 наименованиями товаров из Америки, на которые введут ответные пошлины в размере 25 процентов.

Напомним, что китайская сторона заявила о прекращении двусторонних соглашений по торговле с Соединенными Штатами.