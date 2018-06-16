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Спасатели прибыли в  затапливаемые села на Камчатке

 РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке
ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

ДНР: Огневые точки ВСУ, обстреливавшие Горловку, уничтожены

 СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции
Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

Два японских истребителя F-15 почти столкнулись с пассажирским авиалайнером — СМИ

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4:39   16 Июня 2018
Весь мир
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Война в торговой сфере с Китаем навредит большинству секторов экономики США — эксперт

Война в торговой сфере с Китаем навредит большинству секторов экономики США — эксперт

Экс-консультант ЕС Паоло фон Ширах заявил, что многие секторы экономики Соединенных Штатов пострадают от войны в торговой сфере с китайской стороной.

Ряд секторов может «свободнее вздохнуть» из-за того, что американские пошлины сдержат конкурентов из КНР, но негативное влияние высоких цен от повышенных импортных тарифов распространится по американской экономике на большинство секторов, считает эксперт. Такую информацию передает РИА «Новости».

Он также отметил, что список разногласий пополняется: к тем, что по Северной Корее и Южно-Китайскому морю добавляется торговый вопрос. Это может иметь негативные политические последствия для американо-китайских отношений.

Накануне Китай обнародовал перечень с 659 наименованиями товаров из Америки, на которые введут ответные пошлины в размере 25 процентов. 

Напомним, что китайская сторона заявила о прекращении двусторонних соглашений по торговле с Соединенными Штатами.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #китай #весь мир #торговля #пошлины #торговая война
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