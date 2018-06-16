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Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

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РЖД заинтересовались проектом строительства трансконтинентальной дороги в Южной Америке

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 Легковой автомобиль упал в реку Яузу в Москве

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Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

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Тайфун «Гаеми» обрушился на юг Японии 
7:12   16 Июня 2018
Весь мир
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Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

Японское метеорологическое управление сообщило, что вулкан Сакурадзима (высота 1117 метров над уровнем моря) на южном острове Японии Кюсю выбросил столб пепла и дыма на высоту 4,7 километра. В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. 

Специалисты зафиксировали извержение взрывного характера и выбросы крупных камней во втором часу ночи по московскому времени. На западной стороне вулкана виден сход пирокластического потока.

Сакурадзима находится в 50 километрах от АЭС «Сэндай». Один из ее энергоблоков перезапустили в конце 2016 года, а с прошлого года она производит электричество в промышленных объемах.

Тем временем на Окинаву обрушился тайфун «Гаеми», который получил в этом сезоне шестой порядковый номер. В ряде районов прогнозируют рекордное количество осадков из-за сильных ливней.

Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

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Автор: Анастасия Аои
#происшествия #япония #общество #весь мир #тайфун #вулкан #кюсю #гаеми #сакурадзима
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