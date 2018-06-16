Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла

Японское метеорологическое управление сообщило, что вулкан Сакурадзима (высота 1117 метров над уровнем моря) на южном острове Японии Кюсю выбросил столб пепла и дыма на высоту 4,7 километра. В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных.

Специалисты зафиксировали извержение взрывного характера и выбросы крупных камней во втором часу ночи по московскому времени. На западной стороне вулкана виден сход пирокластического потока.

Сакурадзима находится в 50 километрах от АЭС «Сэндай». Один из ее энергоблоков перезапустили в конце 2016 года, а с прошлого года она производит электричество в промышленных объемах.

Тем временем на Окинаву обрушился тайфун «Гаеми», который получил в этом сезоне шестой порядковый номер. В ряде районов прогнозируют рекордное количество осадков из-за сильных ливней.